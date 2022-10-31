За вбивство поліцейського та замах на вбивство ще чотирьох осіб судитимуть мешканця Лисичанська

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Лисичанська, який вбив поліцейського, а також здійснив замах на вбивство ще трьох правоохоронців та військовослужбовця Збройних Сил України.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

За даними слідства, у період воєнного часу 41-річний чоловік зберігав за місцем проживання та в гаражному приміщенні схрон з вогнепальною зброєю та боєприпасами. У ньому знаходилися: перероблений сигнальний пістолет «ZORAKI», вогнепальна зброя з нарізним стволом, дві бойові гранати, 27 набоїв калібру 5,45 мм, 7,62 мм та 9 мм.

У середині квітня 2022 року пошукова група у складі чотирьох поліцейських Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ НП в Луганській області та військовослужбовця комендантської роти ЗСУ прибула для документування протиправної діяльності та вилучення засобів ураження з незаконного обігу.

Під час проведення оперативних заходів із затримання правопорушника останній здійснив два постріли у 37-річного старшого уповноваженого поліції та заволодів службовою табельною зброєю. Він отримав вогнепальні поранення, від яких загинув на місці.

Крім того, з метою втечі та ухилення від кримінальної відповідальності обвинувачений підірвав бойові гранати та відкрив вогонь по учасникам групи з викраденого АК-74. З місця вчинення злочинів стрілку вдалося втекти.

Внаслідок вибуху боєприпасів ще один поліцейський та військовий отримали поранення, а в будинку виникла пожежа.

Чоловік обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

– викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст.262);

– придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст.263);

– вбивство та замах на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, а також замах на вбивство військовослужбовця у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку (ст. 348).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі обвинувальний акт направлено для розгляду до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури