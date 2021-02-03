На Волині адвоката спіймали на хабарі

На Волині співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, причетного до отримання неправомірної вигоди.

Про це інформує СБУ у Волинській області.

За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які нібито призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб.

Правоохоронці затримали захисника “на гарячому” під час отримання усієї суми хабара.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення адвокату про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, можливо причетні до корупційного правопорушення.

Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. // Волинь UA