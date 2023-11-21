Учасники ОЗГ наркодилерів виготовляли амфетамін у житомирській багатоповерхівці

Кримінальний бізнес організував 37-річний житель обласного центру. Чоловік перетворив власну квартиру у лабораторію для виготовлення особливо небезпечної речовини. До наркосхеми він залучив свого 41-річного брата та ще двох знайомих.

Детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області встановили, що 37-річний житомирянин розпочав свою незаконну діяльність наприкінці 2022 року. Тоді він кілька разів збув психотропну речовину. Надалі задля розширення «бізнесу» вирішив залучити до нього інших осіб. Відтак розповів про схему своєму братові, а також двом знайомим: 33-річній жінці та 39-річному чоловікові, які проживали в тому ж мікрорайоні. Організатор та поплічники узгодили ролі та обов’язки кожного у веденні протизаконної діяльності.

Для конспірації вони періодично змінювали номери телефонів, використовували умовні фрази під час спілкування, розмови були короткими та прихованими.

Встановлено, що спільники отримували за допомогою логістичної служби складову для виготовлення амфетаміну (прекурсор). Такі посилки переносили до квартири організатора, де вже була обладнана нарколабораторія: встановлений необхідний посуд, наявні реактиви, ваги тощо. Виготовлений амфетамін вони збували «клієнтам», причому робили це неподалік: поблизу самого будинку, а подекуди й у під’їзді біля дверей квартири.

Таку протиправну діяльність організованої групи задокументували оперативним шляхом працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції.

Зібравши необхідні свідчення, поліцейські провели миттєве затримання учасників одразу після чергової реалізації партії амфетаміну. Також слідчі провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів.

Тоді вилучили вже виготовлений амфетамін, лабораторний та інший посуд з нашаруванням психотропної речовини, знаряддя для її фасування та прекурсор.

Провівши необхідні процесуальні дії та отримавши висновки призначених експертиз, 20 листопада слідчі оголосили спільникам про підозри у вчиненні низки злочинів організованою групою:

– незаконному виготовленні, зберіганні психотропної речовини з метою збуту та незаконному збуті цієї речовини, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 ККУ) та незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 311 ККУ);

– організатор, його брат та 33-річна спільниця також підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин та організації й утриманні місця для незаконного їх виготовлення, вчинені з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 313 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 ККУ).

Також 37-річному організатору, який раніше вже притягувався до відповідальності за наркозлочини, інкриміновано й незаконне зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконному збуті цієї речовини, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ) – за той період, коли він займався «наркобізнесом» самостійно.

Поплічникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області