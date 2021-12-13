Мешканця Вінниччини судитимуть за зґвалтування неповнолітньої

Жмеринська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запропонував підвезти на скутері знайому 14-річну дівчину з околиці до центру м. Жмеринки. Чоловік використав довіру дівчини завіз її на територію дачного кооперативу де зґвалтував в одному з будинків.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури