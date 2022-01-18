В monobank обещают полмиллиона за информацию о мошенниках: в чем суть схемы

Клиенты банка уже пострадали от мошеннических действий.

Сооснователь monobank Олег Гороховский пообещал заплатить 500 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию о причастных к новой мошеннической схеме.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По его данным, от действий мошенников уже пострадали клиенты банка.

«Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами имеем ли мы к этому отношение. На сегодня от деятельности этих аферистов пострадало уже 9 клиентов. Сумма ущерба 53 338 грн. Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также объявляю вознаграждение 500 000 гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников», — написал он.

«Кроме того, у меня есть к вам большая просьба. Если видите подобные сообщения в ленте, не поленитесь, пожалуйста, оформить жалобу на эту публикацию в Facebook – это совсем несложно, зато может помочь сохранить нервы доверчивым согражданам», — добавил Гороховский.

Ранее сооснователь monobank рассказывал о появлении ряда компаний с созвучными названиями и предупреждал, что они не имеют никакого отношения к банку. Речь идет о:

monopizza;

monoтакси;

мороженом Mono;

ресторане в Тайланде под названием Mono.

УНИАН