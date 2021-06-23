Волинянин уп’яте втрапив за ґрати – за побиття поліцейського

За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури, які підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 26-річним жителем селища Голоби тілесних ушкоджень працівнику поліції, суд призначив молодику покарання у виді одного року та двох місяців позбавлення волі.

Увечері 26 квітня 2021 року чотири рази до цього судимий нетверезий волинянин, аби перешкодити поліцейському складати протокол про вчинення його знайомим адміністративного правопорушення, тричі вдарив правоохоронця.

Ковельський міськрайонний суд визнав молодика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяня працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), і понад рік він перебуватиме за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури