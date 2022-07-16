На Закарпатті викрито схему незаконного оформлення імпортних автомобілів – підозрюють п’ятьох митників

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури п’ятьом співробітникам митного посту «Мукачево» повідомлено про підозру у повторній несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в комп’ютерах та автоматизованих системах (ч.ч. 1,3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, у 2021 році підозрювані налагодили схему здійснення митного оформлення автомобілів без їх фактичного прибуття на пункт пропуску. Для цього вони безпідставно вносили зміни до автоматизованих систем митниці, маючи на меті приховати порушення 10-денного строку транзитних перевезень. За попередньою інформацією, у день таким чином відбувалося оформлення близько трьох десятків автомобілів.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури