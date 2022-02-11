На Волині чоловік убив колегу струменем води з апарату високого тиску

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, перед судом постав 53-річний чоловік, який, будучи напідпитку, випадково вбив свого знайомого.

Інцидент стався наприкінці грудня 2020 року у селі Шклинь під Луцьком. Разом чоловіки перебували на одному із приватних підприємств, коли між ними виник конфлікт.

Розлючений прибиральник скерував своєму опоненту струмінь води з апарату високого тиску прямо в обличчя. Внаслідок цього він смертельно пошкодив гортань 42-річного чоловіка: від отриманої травми той помер на місці.

Під час слідства підсудний у подробицях розповів, що сталося того дня: за його словами, він хотів “поставити на місце” свого колегу, але не вбивати.

З огляду на це та низку інших встановлених фактів кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст. 121 (Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого) КК України. // Діло