У Дніпрі учасники злочинної групи вимагали гроші з підприємців

Група складалася з п’яти чоловіків та діяла на території Дніпропетровської області. Під погрозами фізичної розправи, зловмисники вимагали у підприємців гроші.

Для викриття підозрюваних слідчі ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативними працівниками СБУ провели спецоперацію. В результаті 24 жовтня на одній із вулиць Дніпра правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 25, 42 та 43 роки під час отримання грошей. Слідчі задокументували факт вимагання 500 доларів США у місцевого жителя.

В автомобілях та за місцями мешкання вимагачів одразу провели обшуки, в результаті яких вилучили понад 800 тис. гривень у різній валюті, банківські картки, рації та інші речові докази. Також вилучено чотири автомобілі, на яких пересувалися затримані.

В результаті слідчих заходів повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) вручені трьом чоловікам, з них двох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі заходи для встановлення їх спільників та інших потерпілих осіб.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області