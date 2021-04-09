За ДТП із двома загиблими жителя Тячівщини засуджено до 6 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Тячівської окружної прокуратури 43-річного жителя смт. Усть-Чорна засуджено до 6 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Про це повідомляє пресслужба закарпатської обласної прокуратури.

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на відрізку шляху Мукачево-Рогатин у Тячівському районі. Прокурором у суді доведено, що, рухаючись від смт Буштино, чоловік за кермом автомобіля «Dodge Sprinter» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з транспортним засобом «Mercedes Sprinter». Водій останнього та пасажир мікроавтобусу обвинуваченого загинули на місці аварії. Ще одна особа, яка знаходилася у «Dodge Sprinter», отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

У вказаному провадженні слідство здійснювали співробітники СУ ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури.

Вироком Тячівського районного суду закарпатцеві призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки, а також задоволено позовні заяви потерпілих на більш ніж 1 мільйон гривень.

Наразі очікується на вступ вироку в законну силу, триває час на апеляційне оскарження. // Закарпаття онлайн