У Харкові поліція викрила групу квартирних крадіїв

Зловмисників затримали працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП в Харківській області одразу після скоєння правопорушниками злочину.

13 липня о 15:14 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки по вулиці Краснодарській про те, що в його квартирі виламані замки та зникли гроші, вироби із золота, мобільний телефон, срібні та ювілейні монети.

За скоєння крадіжки поліцейські оперативно затримали трьох чоловіків 34, 39 і 35 років, раніше засуджених за майнові злочини.

Під час вчинення кримінальних правопорушень зловмисники використовували автомобіль, в ході огляду якого вилучені пристрої для злому секретів замків вхідних дверей, «робочі» мобільні телефони, а також речі та майно потерпілих, які були здобуті злочинним шляхом.

На даний час правопорушники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За санкцією статті чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.

На даний час проводяться обшуки за місцями мешкання зловмисників з метою вилучення речових доказів по раніше скоєним крадіжкам у Харкові та області.

Відділ комунікації поліції Харківської області