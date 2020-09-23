На Міжгірщині поліцейські вилучили нелегальний арсенал зброї (фото)

Поліцейські Міжгірського відділення, за участі вибухотехніків обласного управління поліції, провели санкціонований судом обшук у дворогосподарстві 31-річного жителя села Торунь Міжгірського району.

Обшук правоохоронці здійснювали в рамках розпочатого раніше кримінального провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.

У ході обшуку будинку та господарської споруди працівники поліції виявили та вилучили цілий арсенал нелегальної зброї. А саме: 18 гранат, понад три сотні набоїв до вогнепальної зброї різного калібру, дві тротилові шашки загальною вагою 600 грамів, запали до гранат тощо.

Власником є 31-річний господар будинку. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наразі поліцейські встановлюють походження зброї.

Самому фігурантові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області