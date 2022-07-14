На Волині ділків викрито на збуті цигарок російського виробництва (фото)

Бізнес з незаконного продажу тютюнових і горілчаних виробів налагодила група осіб. Серед асортименту — цигарки, вилучені в росії як речові докази.

Як встановили оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, жителі області з метою власного збагачення організували кримінальний бізнес. Вони промишляли торгівлею тютюновою та алкогольною продукцією без марок акцизу. Крім цього, ділки продавали цигарки білоруського і російського виробництва, які в росії є речовими доказами в одній із кримінальних справ.

За викритим фактом працівники Волинської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Згодом матеріали провадження передано до слідчого управління ГУНП у Волинській області за підслідністю.

Працівники УДВБ НПУ, внутрішньої безпеки ДПС спільно зі слідчими волинської поліції провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час заходів вилучили: майже 90 000 пачок цигарок без акцизного збору України, 44 000 пачок цигарок виробництва Білорусії, 80 000 пачок цигарок виробництва російської федерації, 90 літрів безакцизної алкогольної продукції.

Після проведення експертиз діям фігурантів буде надана остаточна правова кваліфікація. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

З метою встановлення інших учасників злочину тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України