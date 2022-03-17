На Волині поліція з’ясовує обставини смерті новонародженої дитини

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На  початку березня до поліції надійшло  повідомлення про те, що у  річці Цир, в місті Камінь-Каширський,  виявлено тіло новонародженої дитини. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 Кримінального кодексу  України.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна  група. Поліцейські  провели детальний огляд місця події. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Просимо громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до  поліції за номером 102.  Конфіденційність гарантуємо.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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