На Волині поліція з’ясовує обставини смерті новонародженої дитини

На початку березня до поліції надійшло повідомлення про те, що у річці Цир, в місті Камінь-Каширський, виявлено тіло новонародженої дитини. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Просимо громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантуємо.

Сектор комунікації поліції Волинської області