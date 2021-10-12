На Волині померла жінка, яку жорстоко побив чоловік

Днями у місті Ківерці померла жінка, яка перебувала у лікарні після жорстокого побиття чоловіком.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, про те, що жінка потрапила до реанімації після домашнього насилля, повідомили 17 вересня у пресслужбі прокуратури Волині. Тоді зауважили, що чоловіка взяли під варту через підозру в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України).

Наразі ж триває експертиза. Коли експерти встановлять причинно-наслідковий зв’язок між побиттям і смертю, справу перекваліфікують й чоловікові оголосять підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.