На Волині селяни почубилися з поліцією через деревину
Слідчі знайшли у місцевого жителя вантажівку з сосновими колодами.
Мешканці села Башлики в Волинській області влаштували опір працівникам поліції, які приїхали за викликом лісівників.
Про це повідомляється на сайтах обласних управлінь поліції та лісового господарства.
У вівторок, 17 серпня, охорона Звірівського лісомисливського господарства у Ківерцівському районі виявили незаконну вирубку лісу. Викликали слідчих і за слідами протекторів знайшли вантажівку з деревиною у подвір’ї селянина з Башликів, якого раніше вже ловили на незаконній вирубці.
За попередніми оцінками, сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень, йому загрожує кримінальна відповідальність.
Проте спроба обшуку у чоловіка призвела до сутички з селянами. На підмогу слідчим довелося залучати спецпризначенців поліції.
Найбільш активних учасників конфлікту ідентифікували, їм загрожує кримінальна відповідальність за ч.2 ст.342 ККУ (опір правоохоронним органам).
Обшук все-таки провели, поліція знайшла та вилучила понад 100 соснових колод і гужовий транспорт. // LB.ua