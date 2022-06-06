На Волині судитимуть громадянина України, який служив російським окупантам

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).

Слідство встановило, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території російської федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил рф.

Суд обрав затриманому на Волині ексвояку рф запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

Далі – суд.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури