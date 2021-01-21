На Волині судитимуть жорстокого вбивцю дружини

Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадження про заподіяння 55-річним жителем села Корсині Рожищенського району дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст.121 КК України).

Про це інформує прокуратура Волинської області.

Судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив.

Потерпіла від травм померла.

Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лава підсудних.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. // Волинь UA