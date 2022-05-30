На Волині судитимуть зловмисника, який травмував поліцейських

За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Учора обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що подія трапилась 29 березня на Маневиччині. Співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили Volkswagen Transporter. Під час перевірки з’ясувалося, що водій перевозив лісопродукцію невідомого походження без належних документів.

Під час оформлення матеріалів до молодика приєдналася «група підтримки». Один із чоловіків, 58-річний місцевий мешканець, сів за кермо автомобіля та, намагаючись втекти, скоїв наїзд на одного із поліцейських, а іншому травмував передпліччя.

Аби зупинити порушника, правоохоронець застосував автоматичну зброю, здійснивши попереджувальний вистріл у повітря.

Зловмисника відразу ж затримали в порядку ст. 208 КПК України. Транспортний засіб вилучили, а деревину помістили на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого за ч. 2 ст. 345 КК України, завершено, обвинувальний акт скеровано для розгляду суду.

Сектор комунікації поліції Волинської області