На Киевщине будут судить заказчика и исполнителей убийства

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Киевщине будут судить заказчика и исполнителей заказного убийства. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В октябре прошлого года вблизи села Княжичи неизвестные спровоцировали дорожную аварию, чтобы в упор расстрелять водителя и его пассажира.

Пострадавший остался жив, его раненым доставили в больницу.

Злоумышленники сразу покинули место происшествия, затем скрывались в разных городах Украины. Оперативники Управления уголовного розыска разыскали и задержали всех фигурантов преступления за несколько суток. Ими оказались ранее судимые мужчины.

«В тайнике, на месте преступления, работники полиции нашли обрез охотничьего ружья, который, по плану, должны были применить нападавшие. Пистолет ТТ, из которого и были совершены выстрелы, полицейские изъяли при задержании «киллера». Установлено, что заказчик хотел избавиться от своего конкурента по бизнесу и заказал его убийство. для этого он тщательно спланировал реализацию своего преступного плана: приобрел авто для совершения ДТП, средства наблюдения, оружие, нанял киллера, гражданина России, и его помощника», — сообщили в полиции.

Сейчас досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 28 п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия), ч.2 ст.15, п. 9 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, закончено. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, преступление произошло 21 октября у села Княжичи Броварского района, где неизвестные на дороге обстреляли водителя легкового автомобиля. // LB.ua