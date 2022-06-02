На Волині судитимуть зловмисників, які підірвали приміщення Любомльського районного суду

Зловмисникам за скоєння кримінальних правопорушень, вчинених за попередньою змовою групою осіб, загрожує до десяти років позбавлення волі.

Досудовим слідством встановлено, що 15 січня, близько 5 години ранку, двоє жителів Миколаєва за попередньою змовою прийшли до приміщення Любомльського районного суду. Один із зловмисників розбив скло віконної рами в службовому кабінеті суду, а інший витягнув чеку та кинув дві бойові гранати через вікно всередину кабінету, що на першому поверсі.

Через декілька секунд стався вибух однієї гранати та було пошкоджено майно суду. Серед людей ніхто не постраждав. Оперативники встановили особи зловмисників. За місцями їх проживання й перебування поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили ряд речових доказів.

Слідчі оголосили їм про підозру у скоєних правопорушеннях: за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою осіб), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, шляхом вибуху), ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нині досудове слідство у справі завершено, обвинувальний акт із матеріалами скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Волинської області