Проректора одного з університетів Харкова викрито на одержанні ₴21 тис. хабаря

Харківська місцева прокуратура №5 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що проректор з господарської роботи одного з харківських університетів вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладення договору на відповідальне тимчасове зберігання майна. Вартість «послуги» склала 21 тис. грн. 1 жовтня 2020 року підприємець передав службовцю зазначену суму.

У ході обшуків, проведених за місцем роботи службової особи, вилучено договір та 21 тис. грн. Проректора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР НПУ.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури