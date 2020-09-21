У столиці судитимуть чоловіка, який підозрюється у розбещенні 13-річних школярок

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного чоловіка, який підозрюється у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них.

Встановлено, що обвинувачений познайомився з потерпілими у магазині. У подальшому чоловік почав спілкуватися з школярками за допомогою смс-повідомлень, а через деякий час запросив їх до себе додому, де схиляв до вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, демонстрував відеозаписи зі сценами зоофілії та схиляв до вступу в статевий контакт.

Крім цього, впродовж декількох місяців підозрюваний продовжував розбещення однієї з дівчат та схиляв її до надання послуг сексуального характеру іншим особам. З цієї метою він зареєстрував потерпілу на одному із сайтів секс-знайомств, де від її імені вів переписки з чоловіками, відправляв їм фотографії оголеної малолітньої дівчинки та пропонував надання нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

За результатами досудового розслідування за процесуального керівництва прокурорів місцевої прокуратури, у тому числі ювенальних, обвинувальний акт щодо чоловіка направлено для розгляду до Подільського райсуду м. Києва за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб) , ч. 2 , ч. 4, ч. 5 ст. 301 (виготовлення та поширення порнографії), ч. 3 ст. 303 КК України (втягнення малолітньої у заняття проституцією).

Зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прес-служба Київської міської прокуратури