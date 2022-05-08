США обіцяють 15 млн. доларів за інформацію про російських хакерів групи Conti

США обіцяють винагороду в 15 мільйонів доларів за інформацію про російську групу хакерів Conti, яку звинувачують у шкідливих діях у всьому світі.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Reuters, передає УНН.

За підрахунками ФБР, понад 1000 жертв заплатили вимагачам Conti понад 150 мільйонів доларів, зазначив Прайс.

“Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту потенційних жертв програм-вимагачів у всьому світі від кіберзлочинців”, — наголосив речник Держдепартаменту.

Як зазначається, винагорода становить 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або інформацію про місцезнаходження лідерів групи та 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту будь-кого, хто вступив у змову з Conti.