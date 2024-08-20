У Києві на хабарі у $45 тис. затримали адвоката, який допомагав військовозобов’язаним отримати «білі квитки»

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва виявлено та задокументовано діяльність потужного центру ухилення від мобілізації, який діяв під прикриттям адвокатського бюро.

В.о. керівника Київської міської прокуратури адвокату повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон шляхом усунення перешкод для перетину кордону, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 К України).

Встановлено, що засновник юридичної компанії, адвокат Ради адвокатів Київської області, пропонував вирішити питання з ТЦК, військово-лікарськими комісіями, Державною міграційною службою та прикордонниками щодо оформлення документів, які дають можливість зняти особу з військового обліку як непридатну до військової служби у воєнний час. Це давало підстави чоловікам для подальшого безперешкодного виїзду з України.

Вартість таких послуг становила від 5000 до 50 000 доларів США. Адвоката затримали відразу після одержання ним 45 000 доларів США від одного з клієнтів.

Також вилучено ще понад 130 особових справ клієнтів, які звернулись до цього адвоката для оформлення так званих «білих квитків» в обхід законодавства.

Київська міська прокуратура