На Волині викрили у хабарництві керівника державного підприємства у лісовій сфері

Неправомірну вигоду посадовець вимагав та отримував за відпуск продукції за заниженою вартістю.

Учора, 24 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили директора держпідприємства після отримання коштів. З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які фігурант отримав як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України