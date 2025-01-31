Житель Житомирщини поранив ножем племінника під час пиятики

Увечері 29 січня до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 23-річного жителя селища Червоного з ножовим пораненням грудної клітини. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що потерпілий вживав спиртні напої разом зі своїм 36-річним дядьком. Чоловіки влаштували застілля на вулиці, неподалік місця проживання старшого з них. Згодом між ними виникла словесна перепалка, яка закінчилася пораненням племінника.

Поліцейські вилучили з місця події докази протиправного діяння. Підозрюваного затримали у процесуальному порядку та доставили до Бердичівського райвідділу поліції.

30 січня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває подальше встановлення всіх обставин. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура.

За чинним законодавством підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Бердичівський районний відділ поліції