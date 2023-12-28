Киянина підозрюють у шахрайському заволодінні усіма заощадженнями пенсіонера

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури киянину повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, вранці 24.10.2023, невстановлена досудовим розслідуванням особа, назвавшись працівником лікарні зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілого. Вона повідомила неправдиві відомості, що його донька нібито потрапила у ДТП та потребує дороговартісної операції. А для цього терміново потрібні гроші. В цей же час інша невідома особа, імітуючи голос доньки чоловіка, підсилила це повідомлення – просила про допомогу з проханням передати грошові кошти для лікування.

Після чого 20-річний підозрюваний прибув за місцем проживання потерпілого. Літній чоловік передав йому всі свої заощадження – 4600 доларів США.

Після отримання коштів, зловмисник зник з місця вчинення злочину, розпорядившись ними на власний розсуд.

Правопорушнику вручено повідомлення про злочин у Київському СІЗО, оскільки на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.11.2023 йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєння шахрайства.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення відділення поліції № 3 Гайсинського РУП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури