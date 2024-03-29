З двох жителів Буковини стягнуто ₴300 тис. за незаконний вилов раків з Дністровського водосховища 

За публічного обвинувачення прокурорів Дністровської окружної прокуратури за незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 КК України), засуджено двох жителів Чернівецького району. Їм призначено покарання у виді 1 року обмеження волі, зі звільненням від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Крім того, задоволено цивільний позов прокурора – згідно з рішенням суду браконьєри мають відшкодувати Рукшинській сільській раді майже 300 тис. грн завданої довкіллю шкоди.

Прокурор довів, що у жовтні минулого року підсудні, без необхідних дозволів, здійснили незаконний вилов 90 екземплярів раків з Дністровського водосховища, чим завдали істотну шкоду довкіллю.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції.

Чернівецька обласна прокуратура