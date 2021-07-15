Придуманные Кремлем «днряне» и «лнряне» не хотят объединяться в одну «страну»

Улыбнуло)) Читаю в обзоре российских СМИ статью о том, почему главари «ДНР»/»ЛНР» не хотят объединиться в одну «страну», «несмотря на то, что запрос на такое слияние есть у жителей обеих республик».

Оказывается, «накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о «нецелесообразности» подобного шага, поскольку он нанесет Донбассу ущерб в переговорном процессе с Украиной. Ведь под Минскими соглашениями стоят подписи представителей обеих республик».

Какая феерическая чушь! Явно рассчитанная на лоха. Интересно только – на местного, или московского?

Для Минского переговорного процесса абсолютно не имеет значения — два псевдогосударства финансирует Россия на оккупированной ею территории Донбасса, или одно. В Минских соглашениях нет отдельно терминов ОРЛО и ОРДО, там есть один термин – «ОРДЛО». И «представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (пусть и только в одном документе) указаны конкретные физические лица: Захарченко и Плотницкий. При этом не указывается, кто представляет ОРЛО, а кто ОРДО. Не указано должностей, принадлежности к территории — вообще ничего, кроме фамилий.

То есть, они ОБА представляли ОРДЛО. Потому что участником консультаций является один субъект – ОРДЛО, и других в Минских документах просто не существует.

То что, при попустительстве ОБСЕ и, извините, — мягкотелости или головотяпстве украинских участников переговоров 14-15 годов, вместо одной марионетки в консультациях участвуют две – это прямое нарушение Минских соглашений. Хотя, если, как теперь оказалось, рулил процессами в ТКГ от Украины в этот период Медведчук, то всё становится на свои места…

Ну а если учесть, что Захарченко ФСБ давно утилизировала, а Плотницкий сгинул на необъятных просторах мачехи-России, то НЫНЕШНИЕ представители «республик» вообще НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ В ПРОЦЕССЕ.

Россия отказывается официально ввести их в переговоры. Этим она превращает дипломатический процесс просто в шоу. А для цирка без разницы, кто надувает щеки и машет ручками на веревочках. Как и количество марионеток.

Так что, — пролетарии всех «стран» Донбасса, ОБЪЕДИНЯТЕСЬ! Никаких помех в Минском процессе это не создаст. Даже наоборот: меньше «министров» — больше конструктива! Минск точно не заметит потери «бойца».

Хотя, конечно, «несмотря на запрос жителей обеих республик», понятно, что никакого объединения не будет. Потому что каждому нужна своя корова, которую он хочет доить. Именно поэтому между «ДНР» и «ЛНР» существует граница, таможенные пошлины и прочие способы выкачки денег с населения. А зачем они, по вашему, все это затеяли, чтоб Пушкина под березками читать? ))

И не нужно приводить «двуголовость» ОРДЛО как свидетельство того, что «местные элиты автономны от Москвы», хотя «жизнедеятельность современного Донбасса практически полностью зависит от России» (оксюморон). Это пример лишь того, что в Москве у «республик» разные кураторы, они тоже хотят кушать и им тоже нужна корова, которую они хотят доить. И доят! А вы там что то мычите о «единстве русского мира»…

PS: цитаты из российской газеты «Взгляд»

Сергей Гармаш