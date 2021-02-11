Правоохоронці встановили зловмисників, причетних до пошкодження пам’ятника Степану Бандері у Львові

Правоохоронці викрили двох уродженців Хмельниччини, студентів одного із львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки. Слідчі повідомили їм про підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.

«Розкриття цього цинічного злочину, вчиненого у Львові, було справою честі для усіх правоохоронців. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, до яких були залучені співробітники різних служб та підрозділів поліції Львівщини, Служби безпеки України та прокуратури, було встановлено осіб, причетних до скоєння цього злочину. За місцями їх проживання проведені санкціоновані обшуки із залученням спецпризначенців поліції Львівщини, під час яких були вилучені речові докази. Слідчі вже повідомили зловмисникам про підозри, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи», — повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області