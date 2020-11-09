В Харькове ревнивец с топором напал на любовницу

Задержать мужчину удалось в Купянске, куда он сбежал после нападения.

Попытка убийства произошла 8 ноября около 11:35 на улице Танкопия, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Харьковчанин из ревности ударил женщину кухонным топориком по голове, после чего сбежал, оставив женщину умирать в квартире.

«Задержать мужчину удалось в тот же день. Он был арестован на территории автовокзала в городе Купянске и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в ведомстве.

Следовательным отделом Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. // 057.ua