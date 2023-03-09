У Львові на хабарі від підприємця затримано експерта

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру експерту Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав та отримав від приватного підприємця 42 тис грн. за видачу позитивного висновку експертизи, який необхідний суб’єкту господарювання для отримання спеціального дозволу по виконанню ним робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУ НП у Львівській області. Оперативний супровід – співробітники Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури