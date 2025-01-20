Житель Прикарпаття вбив матір та сховав тіло у будинку

Після виявлення тіла правоохоронці оперативно розшукали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві матері. За скоєний злочин прикарпатець може провести 15 років за ґратами.

16 січня до поліції Долини надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що у селі Шевченкове, за місцем проживання, в одній із кімнат він виявив тіло сестри.

Для розкриття злочину на місце події виїхали оперативники карного розшуку, слідчі слідчого управління, спеціалісти-криміналісти обласної поліції та долинські поліцейські. При попередньому огляді на тілі жінки були виявлені явні ознаки насильницької смерті.

Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, виручили речові докази та відпрацювали коло знайомих загиблої жінки.

Завдяки злагодженій роботі, поліцейські встановили особу причетну до злочину. Йдеться про 24-річного сина потерпілої.

Як надалі зʼясувалось, ще наприкінці листопада минулого року чоловік приїхав до матері у гості. Між родичами виник побутовий конфлікт, у ході якого, син задушив 48-річну матір. Надалі, зловмисник прикрив тіло одягом і килимом та заховав у одній із кімнат.

Фігуранта розшукали в обласному центрі, він зізнався у скоєному.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дій кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Слідчі уже повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, без внесення застави.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Калуська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини