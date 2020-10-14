Миколаївські ТОРівці затримали чергових «закладчиків»

На службовий планшет патрульним надійшов виклик про підозрілих жінку та чоловіка, які, щось шукають біля приватних будинків на вулиці Передовій. Також заявник повідомив, що, ймовірно, особи приїхали на автомобілі Daewoo, який припаркований у сусідньому провулку.

Прибувши за вказаною адресою охоронці правопорядку виявили осіб за орієнтуванням. Чоловік із жінкою помітно нервували та не змогли пояснити патрульним, що саме вони тут роблять.

ТОРівці провели поверхневий огляд та виявили в осіб декілька згортків перемотаних ізоляційною стрічкою з невідомою речовиною всередині. Ще 33 згортка патрульні виявили в автомобілі, на якому приїхали чоловік із жінкою. Зі слів затриманих, у згортках містяться наркотичні речовини, а саме, так звані «солі» та канабіс. Також вони показали поліцейським місця на сусідніх вулицях, де вони вже зробили «закладки». Загалом було виявлено майже 60 згортків.

На місце ТОРівці викликали слідчо-оперативну групу. 30-річного громадянина та 23-річну громадянку передали слідчим задля з’ясування всіх обставин події. // Вартові еспресо