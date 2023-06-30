На хабарництві за безперешкодне оформлення гуманітарної допомоги викрили держінспектора Одеської митниці

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора відділу митного оформлення одного з митних постів Одеської митниці за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від представника Благодійного фонду хабар за вплив на свого колегу – службовця іншого митного посту щодо не створення співробітниками митниці штучних перешкод при митному оформленні гуманітарної допомоги для українських захисників.

Свої «послуги» він оцінив від 500 до 700 доларів США за кожний автомобіль з вантажем. При цьому представник Фонду повинен був завчасно повідомляти його про час проїзду та перелік вантажу.

Правоохоронці затримали митника одразу після одержання другої частини неправомірних коштів.

Наразі за клопотанням прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури