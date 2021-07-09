Групу осіб затримано за скоєння систематичних крадіжок з Одеського нафтопереробного заводу

Правоохоронці Одещини встановили групу осіб, причетну до систематичного викрадення товарно-матеріальних цінностей та кольорових металів з території державного підприємства «Одеський нафтопереробний завод». Наразі п’ятьох фігурантів поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Одеський нафтопереробний завод — стратегічно важливий об’єкт для економіки держави, який з середини 2018 року не експлуатується. Питання відновлення його діяльності після тендерних закупівель безпосередньо залежить від схоронності підприємства.

З цією метою Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до правоохоронних органів із проханням вжити додаткових заходів забезпечення громадської безпеки і охорони Одеського НПЗ. Адже об’єкт потерпає від численних фактів розкрадання електромереж та іншого майна.

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, в рамках розпочатого кримінального провадження, провели комплекс оперативних заходів і встановили діяльність групи осіб, яка здійснювала крадіжки майна. Розглядалася версія щодо «кришування» співробітниками поліції діяльності зловмисників, однак під час перевірки цей факт не знайшов свого підтвердження.

Систематичним розкраданням товарно-матеріальних цінностей та кольорових металів з державного підприємства займалася група з числа мешканців Одещини. У результаті злочинної діяльності змовники завдали стратегічному об’єкту майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Під час спільних заходів внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та Суворовської окружної прокуратури Одеської області затримано під час вчинення правопорушення п’ятеро чоловіків віком від 23-х до 42-х років. Зловмисники демонтували майже п’ять кілометрів силового мідного кабелю і намагалися вивезти його з території заводу для подальшого збуту.

За фактом події відділенням поліції №2 Одеського РУП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За місцем проживання фігурантів групи проведено санкціоновані обшуки, вилучено три автомобілі та знаряддя для демонтажу заводського устаткування.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України злодіїв затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікам оголошено про підозру. Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України