На Волині затримали шахрайку, яка 25 разів обдурила людей

Володимир-Волинській серійній шахрайці оголошено 25 підозр

На Волині затримали молоду шахрайку, яка 25 разів обдурила людей. Про це Depo.Львів повідомили у ГУ НП у Волинській області.

Зловмисниця в соцмережах розміщувала оголошення про продаж засобів гігієни та побутової хімії за значно дешевшими цінами, ніж в магазинах. Потенційні покупці мали заплатити за товар повністю наперед. Однак після цього шахрайка блокувала громадян, не відповідала на дзвінки й повідомлення, ігнорувала. Звісно, й бажаного товару вони не отримували.

Більше 20 осіб звернулись з заявами в поліцію про шахрайські дії, адже потерпіли люди на різні суми – від 500 гривень і більше. Причому – з різних областей України.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Оперативники встановили, що підозрювана – 24-річна мешканка Володимира-Волинського.

Сьогодні їй оголошено 25 підозр та обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання. Слідство триває. За скоєне їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.