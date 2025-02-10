8 років за ґратами проведе рівнянин, який ледь не вбив знайомого

Прокурори Рівненської окружної прокуратури в суді довели вину жителя обласного центру в закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Згідно з вироком Рівненського міського суду йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Так, на початку серпня 2021 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов додому до іншого рівнянина, аби помститись за образу спільного знайомого.

Під час конфлікту зловмисник двічі вдарив ножем в груди чоловіка, чим спричинив проникаюче поранення серця. Потерпілого доставили до лікарні і медикам вдалось врятувати йому життя.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Лише наприкінці судового розгляду він частково визнав свою вину.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури