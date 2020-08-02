На Волині жінку позбавили волі за несплату аліментів

Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.

У вироку суду йдеться, що жінка досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.

Втім, будучи працездатною, злісно ухилялася від сплати встановлених рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини. Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості склала 32 тисяч 768 гривень, що сукупно становить суму виплат більше як за три місяці.

Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді арешту на 3 місяців. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, то жінку покарають у виді позбавлення волі строком на три роки та один місяць.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. // Конкурент