Експрацівник військомату разом з сином організував схему незаконного переправлення призовників через кордон

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру двом особам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За грошову винагороду вони обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють такий виїзд в умовах воєнного стану.

Пропонувалось оформлення довідок військово-лікарської комісії, відповідно до яких «замовники» визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я з подальшим їх виключенням з військового обліку.

Вартість виготовлення необхідних документів становила 6-7 тис доларів США в залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у військовозобов’язаних осіб.

Фальсифікацію медичних документів з історіями захворювань та діагнозів здійснювали залучені до протиправної схеми працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання грошових коштів організаторів схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, задіяні у злочинній схемі.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура