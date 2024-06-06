Судитимуть черкащанку, яка шахрайським шляхом одержала майже ₴450 тис. соціальної допомоги

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Черкаси за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, вчиненого повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства 49-річна жінка з жовтня 2018 року по грудень 2022 року систематично зверталася до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з заявами про призначення соціальної допомоги та подавала декларації про доходи і майновий стан, до яких щоразу вносила неправдиві відомості.

Зокрема, у документах вона вказувала про те, що не проживає та не веде спільне господарство разом із особою, який є батьком їхніх чотирьох спільних дітей, приховуючи факт проживання в цивільному шлюбі, з метою отримання соціальної допомоги та заволодіння бюджетними коштами.

У результаті таких шахрайських дій зловмисниця заволоділа коштами державного бюджету на суму майже 450 тисяч гривень.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури