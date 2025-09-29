На Воловеччині взято під варту чоловіка, який зґвалтував пенсіонерку

За клопотанням прокурора Мукачівської окружної прокуратури слідчим суддею Воловецького районного суду безальтернативно взято під варту 53-річного закарпатця, який здійснював насильницькі дії сексуального характеру відносно 66-річної жінки.

Подія трапилась 23 вересня у селі Нижні Ворота. За матеріалами слідства, чоловік скориставшись безпорадним станом жінки, жорстоко зґвалтував її. Потерпіла отримала різні множинні травми, наразі перебуває на лікуванні.

Правоохоронці затримали нападника відразу на місці злочину. Затриманому інкриміновано зґвалтування (ч.1 ст.152 КК України).

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Воловецького відділу Хустської окружної прокуратури.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури