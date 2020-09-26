Трьом посадовцям Східної митниці повідомили про підозру у систематичному хабарництві

У Луганській області трьом посадовцям Східної митниці повідомлено про підозру через систематичні хабарі за безперешкодне митне оформлення товарів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, передає УНН.

“За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом посадовцям Східної митниці Держмитслужби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, керівник Східної митниці Держмитслужби України, начальник одного з митних постів та його заступник організували схему одержання хабарів за безперешкодне митне оформлення вантажів.

“У залежності від порядку проведення митного оформлення при імпорті та експорті товарів, на одному з митних постів Луганської області посадовці одержували неправомірну вигоду у розмірі 1 000 або 2 000 грн з кожного вантажного автомобіля. Правоохоронці задокументували 2 епізоди одержання митниками хабарів від представника товариства з обмеженою відповідальністю упродовж серпня-вересня 2020 року. Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюються інші причетні до скоєння злочину особи з числа працівників митниці”, — повідомили в Офісі генпрокурора.