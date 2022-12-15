Прокуратура завершила спецрозслідування щодо експравоохоронця, який працював на окупантів у Вовчанську

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника одного із секторів ВП №1 Чугуївського РУП ГУПН в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після захоплення російськими загарбниками м. Вовчанськ ескправоохоронець залишився на окупованій територій та добровільно перейшов на бік ворога. Зрадник схиляв своїх підлеглих до співпраці з окупантами. Згодом, у квітні, він обійняв посаду «начальника участковых инспекторов полиции» у псевдоправоохоронному органі.

Зрадник складав та погоджував графіки чергувань «участковых инспекторов», організовував патрулювання міста підлеглими, вів облік виходу на роботу особового складу незаконного правоохоронного органу.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура