На Волині лікар підробляв документи для ухилянтів

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних об’єднань за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 358 КК України).

Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури