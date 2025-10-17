На Волині у лобовому зіткненні легковика з вантажівкою травмовано п’ятеро громадян (фото)

Подія трапилася учора, близько 19:00 години 15 жовтня, неподалік міста Володимир.

62-річний водій Volkswagen Passat під час виконання маневру обгону допустив лобове зіткнення із автомобілем ГАЗ. У результаті автопригоди травмовано водія та чотирьох пасажирів легковика: 55-ти, 28-ми, 4-х та 2-х років. Усіх пасажирів із травмами госпіталізували до медзакладів. Водію надали медичну допомогу, не госпіталізовували.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідуванння під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.

Поліція нагадує громадянам щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху, адже від цього залежить життя та здоров’я вас та оточуючих.

Сектор комунікації поліції Волинської області