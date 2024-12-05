На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів на мільйони гривень

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих агрохімікатів.

Слідчі дії проведено у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, у Луцьку місцеві жителі налагодили в гаражному приміщенні незаконне виробництво пестицидів, гербіцидів і засобів захисту рослин.

Готову продукцію розфасовували у тару з маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України. Внаслідок такого «бізнесу» правовласнику завдано близько мільйона гривень шкоди.

У ході санкціонованих судом обшуків у підпільному цеху і за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено понад 15 тисяч флаконів рідин різних маркувань й об’ємів, обладнання для виробництва хімікатів, понад 100 тис грн та 10 тис доларів США, які, ймовірно, отримані від протиправної діяльності.

Вартість вилученої сировини та готової продукції – близько 5 млн грн. На все вилучене накладено арешт. Встановлюються усі причетні до незаконної оборудки.

Досудове розслідування здійснює Управління БЕБ у Волинській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора