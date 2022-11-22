На Волині взяли під варту шахрайку, яка ошукала двох пенсіонерок

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 44-річній жительці Рівненської області повідомлено про підозру у шахрайствах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

За один день, 17 листопада 2022 року, неодноразово судима жінка з не встановленим поки спільником ошукали двох пенсіонерок у Луцьку за схемою «Ваш родич втрапив у ДТП».

Потелефонувавши до потерпілих, вони повідомляли прикру новину – їхні близькі втрапили у ДТП та терміново потребують дороговартісної операції.

Перелякані жінки віддали шахрайці, яка охоче під’їхала до них додому, усю наявну в хаті готівку – 1000 євро та 400 доларів США.

Правоохоронці невдовзі затримали ошуканку. Їй повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Особу її спільника встановлюють.

Прокурори укотре звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про візити та телефонні дзвінки псевдолікарів чи “правоохоронців”, які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.

У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.

Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здоровий глузд убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.

Пресслужба обласної прокуратури