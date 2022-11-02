На Волині затримали киянина, підозрюваного у вчиненні низки шахрайств

Вже відомо, що зловмисник скоїв три шахрайства на території області, зокрема, у Володимирському районі. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманий телефонував до літніх людей та представлявся лікарем. Після цього повідомляв, що їхні родичі потрапили у ДТП і потрібні гроші на операцію. Готівку у переляканих потерпілих спритник забирав особисто за місцем їх проживання. Користуючись такою схемою чоловік видурив у пенсіонерів 100 тис. грн.

Співробітники управління карного розшуку області у співпраці із володимирськими поліцейськими встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 25-річний киянин. Учора, 1 листопада, оперативники його затримали у Луцьку, зловмисник на власному авто Seat вже повертався до столиці.

Частину незаконно отриманих грошей вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у скоєному – йому оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, що напередодні у Києві волинські оперативники затримали чоловіка, який за аналогічною схемою відібрав у луцького пенсіонера 50 тис. доларів США.

Сектор комунікації поліції Волинської області